Luciano Spalletti esonerato non è più il CT della Nazionale | Sarei rimasto credevo ai Mondiali

sembrato un fulmine a ciel sereno, soprattutto dopo aver creduto nei nostri sogni mondiali. La decisione di Spalletti segna una svolta importante nel calcio italiano e ci lascia con tante domande sul futuro della Nazionale. Dopo anni di passione e dedizione, l’addio di un allenatore così stimato apre un nuovo capitolo per il nostro movimento calcistico. Resta da capire come reagirà il nostro team e quali saranno le prossime mosse della FIGC.

Dopo il match di domani contro la Moldova, Luciano Spalletti non sarà più il commissario tecnico dell’ Italia. Ad annunciare l’addio agli azzurri non è stata la Federcalcio, ma lui stesso, con le lacrime agli occhi, interrompendo la conferenza stampa a Coverciano. Queste le sue parole: «Ieri sera, con il presidente siamo stati insieme un bel po’, come succede durante i ritiri. Mi ha comunicato che sarò sollevato da ct della Nazionale. A me è dispiaciuto. Io non avevo nessuna intenzione di mollare e avrei preferito rimanere al mio posto e continuare a fare il mio lavoro, come ho sempre fatto nella mia carriera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it