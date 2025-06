Luciano Spalletti esonerato | la Nazionale verso Claudio Ranieri

Dopo un ciclo difficile e una sconfitta che ha segnato il destino, Luciano Spalletti lascia la panchina azzurra. La Nazionale, ora, guarda con speranza verso Claudio Ranieri, l’esperto allenatore che potrebbe rilanciare le ambizioni italiane. Un cambio di rotta che apre nuovi scenari e alimenta il fermento tra tifosi e addetti ai lavori, pronti a scoprire quale sarà il futuro di questa avventura.

Luciano Spalletti non è più il commissario tecnico della Nazionale italiana. L’ufficialità è arrivata nella conferenza stampa della vigilia della delicata sfida contro la Moldova. Decisivo, per l’esonero del tecnico toscano, il pesante ko subito contro la Norvegia, risultato che mette seriamente a rischio la qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali. A prendere il suo posto potrebbe essere Claudio Ranieri. L’ex tecnico di Roma, Leicester e Cagliari – recentemente ritiratosi dall’attività in panchina per intraprendere un ruolo dirigenziale nella Roma – sarebbe in pole position, davanti a Stefano Pioli, nelle preferenze del presidente federale Gabriele Gravina. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Luciano Spalletti esonerato: la Nazionale verso Claudio Ranieri

