Luciano Spalletti esonerato finisce l' avventura da c t della Nazionale di calcio | Dispiaciuto non avevo nessuna intenzione di mollare

L’addio di Luciano Spalletti alla guida della nazionale italiana segna la fine di un’era ricca di emozioni e sfide. Dispiaciuto e deluso, il tecnico esprime tutto il suo rammarico per una decisione difficile, presa dopo la sconfitta contro la Norvegia che ha complicato il cammino verso il Mondiale 2026. Una scelta che lascia un vuoto nel cuore dei tifosi e apre un nuovo capitolo per il calcio azzurro.

La decisione del presidente Gabriele Gravina dopo la sconfitta per 3 a 0 contro la Norvegia che ha reso assolutamente in salita la qualificazione al Mondiale del 2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Luciano Spalletti esonerato, finisce l'avventura da c.t della Nazionale di calcio: «Dispiaciuto, non avevo nessuna intenzione di mollare»

