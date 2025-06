Luciano Spalletti esonerato dalla nazionale | con la Moldova l’ultima partita alla guida degli azzurri

Luciano Spalletti, il volto noto del calcio italiano, si appresta a lasciare la guida della Nazionale dopo la sfida contro la Moldova, ultima tappa del suo percorso sulla panchina azzurra. La decisione, annunciata dal presidente Gravina, segna un punto di svolta per il nostro calcio, in cerca di rinascita e nuove strategie. Domani, infatti, sarà l’ultimo capitolo di questa avventura, un addio che aprirà le porte a un nuovo futuro...

FIRENZE – Luciano Spalletti non sarà più il ct della nazionale di calcio italiana dopo la gara di domani (9 giugno) con la Moldova. Lo ha detto lo stesso tecnico alla conferenza stampa alla vigilia del match. L’esonero è arrivato dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, ed è legata al netto ko rimediato all’esordio alle qualificazioni mondiali del 2026. Luciano Spalletti, 66 anni, di Certaldo, era arrivato alla guida della nazionale al posto di Roberto Mancini che si era dimesso dopo la mancata qualificazione ai mondiali 2022 per poi accasarsi all’Arabia Saudita. Agli europei dell’anno scorso aveva collezionato l’eliminazione agli ottavi di finale, dopo una qualificazione rocambolesca, ad opera della Svizzera. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

