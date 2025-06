Luciano Spalletti esonerato da CT della nazionale italiana

L’addio di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale italiana segna una svolta inattesa nel calcio azzurro. Dopo la recente sconfitta e le decisioni prese da Gravina, l’ex allenatore del Napoli si congeda dal ruolo di CT. La sua esperienza e il suo entusiasmo lasciano un vuoto difficile da colmare, ma il calcio italiano è pronto a scrivere un nuovo capitolo. Scopriamo insieme cosa ha portato a questa decisione e cosa ci aspetta ora.

L’ex allenatore del Napoli sollevato da Gravina dopo la partita di lunedì. Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli, ha comunicato in conferenza stampa di essere . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Luciano Spalletti esonerato da CT della nazionale italiana

In questa notizia si parla di: Luciano Spalletti Esonerato Nazionale

Francesco Totti, amore (e odio) con Ilary Blasi, Noemi Bocchi, la vita per la Roma e il rapporto con Luciano Spalletti: chi è Er Pupone - Francesco Totti, simbolo indiscusso della Roma, si racconta tra amore e odio per Ilary Blasi, la relazione con Noemi Bocchi e il legame con Luciano Spalletti.

Luciano #Spalletti esonerato dalla nazionale italiana: "Ho incontrato il presidente #Gravina e mi ha comunicato di avermi sollevato dall'incarico. Io non avrei mai voluto lasciare questo posto, non era mia intenzione. Firmerò la risoluzione consensuale dopo la Partecipa alla discussione

#Spalletti esonerato, perché non paga anche #Gravina E secondo voi #Marotta rinuncia al suo scagnozzo numero uno? Impossibile... #Nazionale #italia #GravinaOut #mondiali #NorvegiaItalia Partecipa alla discussione

Italia, Spalletti esonerato: il tecnico commosso interrompe bruscamente la conferenza stampa - L'ormai ex commissario tecnico lascia commosso dopo una domanda. Il favorito per la successione è Claudio Ranieri ... Lo riporta sportal.it

Italia, Luciano Spalletti esonerato: “Deluso, ora reazione d’orgoglio” - Il commissario tecnico della Nazionale è stato sollevato dall'incarico: la sua ultima partita contro la Moldovia ... Come scrive msn.com

Spalletti esonerato dalla Nazionale, l'annuncio in conferenza stampa: "Deluso da me stesso" - Luciano Spalletti è stato esonerato dal ruolo di commissario tecnico della Nazionale. In conferenza stampa a Coverciano l’8 giugno ha annunciato la decisione del presidente Gravina. notizie.it scrive