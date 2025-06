Luciano Spalletti è stato esonerato da c t della Nazionale | Mi dispiace io non avrei mollato

Il mondo del calcio piange l’addio di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale italiana. L’emozione e la sorpresa sono palpabili, poiché il tecnico aveva dimostrato passione e determinazione nel suo ruolo. La decisione, comunicata direttamente dal presidente Gravina, segna un importante cambio di rotta per il nostro Azzurro. Le motivazioni rimangono sconosciute, ma ciò che conta è il forte impatto di questa scelta sul futuro del nostro calcio.

Luciano Spalletti non guiderà più la Nazionale. A comunicarlo è stato lo stesso commissario tecnico durante una conferenza stampa in cui ha rivelato di essere stato informato direttamente dal presidente della Figc, Gabriele Gravina. «Ieri sera siamo stati insieme un bel po’ con il presidente Gravina, e mi ha comunicato che sarò sollevato dall’incarico. Io non avrei mollato, ma esonero è», ha dichiarato Spalletti confermando così l’addio anticipato alla panchina azzurra. «Con la Moldova sarò in panchina, poi procederò con la risoluzione del contratto. Mi assumo le responsabilità che ho, la Figc mi ha dato tutto il supporto possibile. 🔗 Leggi su Open.online

