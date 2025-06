Luciano Pace nuovo presidente del Soccer Trani | obiettivo Eccellenza

Luciano Pace, nuovo presidente del Soccer Trani, ha promesso di portare il club verso l’eccellenza, puntando su passione e coinvolgimento emotivo. "Avevo bisogno di un calcio più emozionante", ha dichiarato durante la presentazione online, sottolineando il suo impegno a rendere la squadra un punto di riferimento. Con una carriera ricca di sfide e successi, Pace si prepara a guidare il Trani verso nuovi traguardi, con entusiasmo e determinazione.

"Avevo bisogno di un calcio che fosse più emotivamente coinvolgente". Così Luciano Pace (foto) si è espresso durante la conferenza stampa on line di presentazione del suo nuovo incarico come presidente del Soccer Trani. Luciano Pace è anche patron, presidente e (ex, poi vedremo il perché) allenatore della Fucina di Muggiò che quest’anno si è salvata ai playout di Eccellenza dopo mille peripezie. Pugliese di origini con interessi commerciali anche nella sua regione natale, da quest’anno ha deciso di allargare il suo impegno nel calcio fino a Trani entrando come socio nella locale società calcistica che milita in Promozione, ma ha uno stadio da 8mila posti "e tre gruppi di tifo organizzato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net