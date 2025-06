Lucchese | Possibile Ripartenza dalla Serie D con il Titolo del Ghiviborgo

La Lucchese, dopo l’amara esclusione dal calcio professionistico, sogna una nuova nascita ripartendo dalla Serie D, ipotizzando di rilevare il titolo del Ghiviborgo. Tuttavia, questa possibile rinascita ha incontrato resistenze nel mondo imprenditoriale lucchese, lasciando spazio a reazioni politiche più che a sostegni concreti. Il consigliere PD Daniele Bianucci si è espresso, ma le incognite sulla strada verso il rilancio rimangono ancora molte.

La notizia che la Lucchese, dopo essere stata sbattuta fuori dal calcio professionistico, potrebbe ripartire dalla serie "D", rilevando il titolo del Ghiviborgo, non sembra sia riuscita a fare breccia nel "muro" del mondo imprenditoriale lucchese che è stato, per così dire, chiamato direttamente in causa. L’unica reazione è arrivata, invece, dal mondo politico cittadino e, più specificamente, dal consigliere del PD, Daniele Bianucci, che ha scritto una lunga lettera indirizzata al sindaco Pardini e della quale pubblichiamo alcuni stralci. "Caro sindaco Pardini – esordisce Bianucci –, prendiamo la palla al balzo; il titolo sportivo del Ghiviborgo, a questo punto, può essere importante per garantire una più dignitosa ripartenza per la Lucchese e per convincere il tessuto economico locale ad investire nel calcio cittadino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lucchese: Possibile Ripartenza dalla Serie D con il Titolo del Ghiviborgo

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Lucchese Serie Titolo Ghiviborgo

Serie C, ritorno playout: Milan Futuro in D, il Foggia batte il Messina e si salva, restano in C anche la Spal e la Lucchese - Sono in corso i playout di Serie C con le sfide di ritorno di sabato 17 maggio 2025. Il Foggia supera il Messina e si salva, mentre Spal e Lucchese conquistano la permanenza in terza serie.

Lucchese: Possibile Ripartenza dalla Serie D con il Titolo del Ghiviborgo - Il consigliere Bianucci esorta il sindaco Pardini e gli imprenditori lucchesi a sostenere la Lucchese per evitare l'Eccellenza. Scrive msn.com

GhiviBorgo-Viareggio: trattativa Serie D a rischio per complicazioni economiche - La trattativa tra GhiviBorgo e Viareggio per la Serie D è a rischio naufragio. Possibili scenari e complicazioni economiche. Come scrive msn.com

Lucchese, si lavora per ripartire con nuovo progetto: ancora viva l’ipotesi “D” - Il Piano B chiamato Ghiviborgo non è ancora del tutto chiuso: la società della Mediavalle, un po' a sorpresa, non ha ancora chiuso l'accordo con il Viareggio e la trattativa rischia di saltare. Sullo ... Riporta noitv.it

SETTEMBRE LUCCHESE JUNIORES, la sintesi della finale Ghiviborgo-Real Forte Querceta 6-5 dcr