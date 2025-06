Lucca scuote l’Italia | Crediamo ancora nel primo posto dopo la Norvegia abbiamo reagito così La maglia della Nazionale è un sogno per me

L’Italia si risveglia con la determinazione di Lorenzo Lucca, che scuote il mondo del calcio nazionale con il suo entusiasmo e la convinzione di poter ancora puntare al primo posto, dietro la Norvegia. L’attaccante dell’Udinese, accostato ai rumors di mercato Juve, invita a credere nel sogno e nella forza della squadra. È il momento di dimostrare che nulla è impossibile: portare a casa i tre punti è la priorità, e il futuro è tutto da scrivere.

Lucca scuote l'Italia: «Crediamo ancora nel primo posto». Le dichiarazioni dell'attaccante dell'Udinese accostato al calciomercato Juve. Lorenzo Lucca, nella conferenza stampa pre Italia -Moldova, ha parlato così. Le dichiarazioni dell'attaccante seguito dal calciomercato Juve. MOMENTO – «Dobbiamo dimostrare a tutto il popolo italiano che ci può stare un passo falso, dobbiamo soprattutto portare i tre punti a casa che sono fondamentali per questa qualificazione. Dobbiamo restare concentrati e compatti, insieme si superano questi momenti difficili». LA MAGLIA AZZURRA – «Tanto. È un sogno che ho avuto fin da bambino, sono onorato di indossarla.

