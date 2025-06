l oste gianni bolzoni a 90 anni ancora cucina la sua mitica picula ‘d cavall

A 90 anni, lo chef Gianni Bolzoni continua a deliziare i palati con la sua leggendaria picula ‘d cavall, un simbolo di tradizione e passione. La trattoria “Dill tri pecch” potrebbe non aver raggiunto la fama di “Pasquei” e “Vulpei,” ma il suo cuore pulsa nel cuore di Piacenza, tra i suggestivi Mulini degli Orti. Qui, tra sapori autentici e ricordi antichi, si vive ancora l’essenza di una cucina che attraversa i secoli.

Certo la trattoria “Dill tri pecch (tre gradini) non è passata alla storia del folclore popolare per la sua picula ‘d caval come “Pasquei” e “Vulpei”, ma solo perché queste erano ubicate in pieno centro storico, cuore pulsante della Piacenza popolaresca. Tuttavia la zona dei Mulini degli Orti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it