Los Angeles scontri per i raid anti-immigrazione Trump schiera la Guarda Nazionale

Le tensioni a Los Angeles si accentuano mentre le proteste contro i raid anti-immigrazione di Trump scatenano scontri e fermano decine di manifestanti. La risposta ufficiale non si fa attendere: Tom Homan, leader dei confini, annuncia l'invio imminente della Guardia Nazionale. Un fronte caldo che rischia di incendiare ulteriormente il panorama politico statunitense, nel cuore di una città da sempre simbolo di diversità e accoglienza.

Continuano le proteste nella metropoli: decine di persone sono state fermate. Tom Homan, zar dei confini del presidente Usa: «Pronti a inviare la Guardia Nazionale».

Capo immigrazione invia Guardia Nazionale a Los Angeles - In un clima di tensione crescente, l'annuncio di Tom Homan, ex capo dell'immigrazione e noto alleato di Donald Trump, di inviare la Guardia Nazionale a Los Angeles rappresenta un capitolo cruciale nella crisi migratoria americana.

La differenza tra le proteste di Los Angeles (giugno 2025) e l'assalto a Capitol Hill (6 gennaio 2021) riguarda scopo, scala e conseguenze legali. A Los Angeles, le proteste si opponevano ai raid ICE contro l'immigrazione, con scontri e blocco di veicoli, ma se Partecipa alla discussione

Los Angeles, manifestazioni contro i raid delle autorità per l'immigrazione. Trump invia la Guardia Nazionale - Lo zar dei confini di Donald Trump, Tom Homan, ha dichiarato di voler inviare la Guardia Nazionale a Los Angeles per contrastare le proteste contro i raid delle autorità per ... dato fuoco ad un'auto. Si legge su msn.com

Los Angeles, manifestazioni contro…" - La polizia di Los Angeles ha lanciato gas lacrimogeni e granate stordenti contro i manifestanti che ieri sera protestavano contro i blitz anti-migranti nel centro della metropoli… Leggi ... Riporta informazione.it

Los Angeles, proteste e scontri dopo i raid anti-migranti: cassonetti in fiamme e lacrimogeni - La polizia di Los Angeles ha lanciato gas lacrimogeni e granate stordenti contro i manifestanti che ieri sera protestavano contro i blitz anti-migranti nel centro della metropoli… Leggi ... Scrive informazione.it

