Los Angeles proteste dopo l' arresto di decine di immigrati nella metropoli | Trump furioso | autorità incapaci e inette ci penserà Washington

Le strade di Los Angeles si sono animate con proteste tumultuose dopo l’arresto di decine di immigrati, mentre Trump esplode di rabbia, accusando le autorità locali di incapacità e promettendo che a intervenire sarà Washington. Nel frattempo, Elon Musk, in rotta con il governo, annuncia la creazione di "The America Party", mentre NASA e Pentagono cercano nuove vie alternative a SpaceX. Un panorama politico e sociale in fermento che promette sorprendenti sviluppi.

Dopo lo scontro con il presidente Usa, Elon Musk è pronto a fondare un suo partito: "The America party". Media: "Nasa e Pentagono cercano alternative a SpaceX. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Los Angeles, proteste dopo l'arresto di decine di immigrati nella metropoli | Trump furioso: autorità incapaci e inette, ci penserà Washington

