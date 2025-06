Los Angeles nuove proteste per i raid anti-immigrazione Trump | Pronti a mandare soldati ovunque per riavere l' ordine

Los Angeles si infiamma di nuovo, non per incendi estivi, ma per le tensioni esplose contro i raid anti-immigrazione ordinati da Donald Trump. La città vive giorni di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, con centinaia di arresti e un clima di crescente inquietudine. La situazione si fa ancora più complessa con l’annuncio dell’ex presidente di inviare soldati ovunque per ristabilire l’ordine, alimentando il caos e la paura tra i cittadini.

Los Angeles è in fiamme ma questa volta non per gli incendi estivi. La metropoli della California è agitata da scontri tra la polizia e i manifestanti che protestano da tre giorni contro i raid delle autorità per l'immigrazione che hanno arrestato centinaia di persone nelle ultime settimane. La situazione nella città è stata resa ancor più delicata dall' invio da parte di Donald Trump di circa.

