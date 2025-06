Los Angeles monta la protesta contro i blitz anti immigrati E Trump manda 2mila soldati

Los Angeles brucia di tensione mentre le proteste contro i blitz dell’ICE infiammano la città, con cittadini e manifestanti che si fronteggiano in un clima di crescente scompiglio. Nel frattempo, Trump risponde con una mossa drastica: schiera 2.000 soldati per controllare la situazione. La crisi si intensifica, lasciando presagire uno scenario ancora più incerto e complesso per il futuro della metropoli californiana. Le conseguenze di questa escalation saranno profonde e imprevedibili.

Los Angeles, 8 giugno 2025 – Sono ore tesissime a Los Angeles, dove continua a montare la protesta iniziata venerdì scorso contro i raid dell’ICE, l’agenzia per il controllo dell’ immigrazione. Nella notte italiana un gruppo di manifestanti con bandiere messicane si è scontrato con la polizia in assetto antisommossa fuori da uno store di mobilie, Home Depot. Gli agenti hanno ancora una volta usato lacrimogeni per disperdere la folla. Law enforcement clashes with demonstrators during a protest following federal immigration operations, in the Compton neighborhood of Los Angeles, California on June 7, 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Los Angeles, monta la protesta contro i blitz anti immigrati. E Trump manda 2mila soldati

