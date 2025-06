Los Angeles la polizia usa i gas lacrimogeni

Le tensioni a Los Angeles si intensificano, con la polizia che ricorre nuovamente ai gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti contrari alle operazioni di immigrazione. Dopo l'uso dei proiettili di gomma e i primi incendi, la città si trova al centro di un escalation di scontri nella zona di Paramount. La situazione rimane critica, mettendo in evidenza le sfide delle autorità nel gestire il malcontento pubblico e le tensioni sociali.

Per il secondo giorno consecutivo la polizia di Los Angeles ha usato i gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti che protestavano contro i raid delle autorità per l'immigrazione. Lo riporta Nbc news. Prima gli agenti avevano sparato proiettili di gomma. Secondo altri media americani, i manifestanti avrebbero dato fuoco ad un'auto. I nuovi scontri sono avvenuti nella zona di Paramount fuori dal grande magazzino Home Depot. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Los Angeles, la polizia usa i gas lacrimogeni

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Angeles Polizia Lacrimogeni Manifestanti

Los Angeles, la polizia usa i gas lacrimogeni - Per il secondo giorno consecutivo la polizia di Los Angeles ha usato i gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti che protestavano contro i raid delle autorità per l'immigrazione. Lo riporta Nbc ne ... Secondo ansa.it

Los Angeles, nuove proteste per i raid anti-immigrazione. «Pronta a intervenire la Guardia Nazionale» - Nuove proteste sono scoppiate a Los Angeles contro i raid delle autorità per l'immigrazione. Secondo quanto riferito dai media locali i manifestanti si sono scontrati con la polizia fuori da un grande ... Scrive informazione.it

A Los Angeles scoppia la protesta contro i raid anti-migranti - La polizia di Los Angeles ha lanciato gas lacrimogeni e granate stordenti contro i manifestanti che ieri sera protestavano contro i blitz ... Lo riporta notizie.tiscali.it

ICE raids trigger mass unrest in Los Angeles: dozens arrested in citywide protests