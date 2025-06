Los Angeles in risposta alle proteste pro-immigrazione Trump invia 300 soldati della Guardia Nazionale

In un momento di crescente tensione a Los Angeles, dove le proteste pro-immigrazione infuriano, Trump risponde inviando 300 soldati della Guardia Nazionale, alimentando il dibattito pubblico. Le autorit√† federali hanno arrestato decine di persone, scatenando le ire dei manifestanti e sollevando domande sulla libert√† di espressione. Il presidente invita a ‚Äústop alle maschere nelle manifestazioni in California‚ÄĚ, in un tentativo di rinsaldare l‚Äôordine pubblico e la sicurezza.

In questa notizia si parla di: Immigrazione Angeles Risposta Proteste

