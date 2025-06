Los Angeles ancora scontri | Casa Bianca invia 2mila soldati

Gli scontri a Los Angeles si intensificano, mettendo alla prova l’ordine pubblico e la stabilità della città. La Casa Bianca, preoccupata dall’escalation di violenza, ha deciso di schierare 2.000 soldati della Guardia Nazionale della California per riportare la pace. La tensione tra autorità federali e manifestanti si fa sempre più palpabile, lasciando presagire un nuovo capitolo di crisi che potrebbe avere ripercussioni nazionali.

Ancora violenti scontri a Los Angeles. La Casa Bianca intende schierare 2mila soldati della Guardia Nazionale della California a Los Angeles, dove da ieri sono in corso proteste con scontri tra le autorità federali per l’immigrazione e i manifestanti. La Casa Bianca ha dichiarato di voler dispiegare i soldati al fine di “ affrontare l’illegalità a cui è stato permessa di infittirsi” in California. I principali scontri sono stati nelle aree di Paramount e Compton. Il governatore dello Stato, il democratico Gavin Newsom, si è detto fortemente contrario alla mossa e ha dichiarato in un post su X che la decisione del presidente repubblicano è “volutamente infiammatoria” e non farà altro che “aumentare le tensioni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Los Angeles, ancora scontri: Casa Bianca invia 2mila soldati

