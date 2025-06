L’Orto botanico rifiorisce dopo la serrata

L’Orto Botanico torna a sbocciare dopo un anno di attento restauro, grazie a 2 milioni di euro del PNRR. Un’esplosione di colori e nuove collezioni arricchisce questo gioiello di biodiversità, con le Serre Scopoliane restaurate e le fontane rinvigorite. Un simbolo di rinascita culturale e naturale, pronto ad accogliere visitatori e appassionati in un’esperienza rinnovata e affascinante. Il restauro...

Rimasto chiuso per un anno di ristrutturazione e ammodernamento finanziati con 2 milioni grazie al Pnrr del ministero della Cultura, l'Orto botanico ieri ha riaperto in veste rinnovata. Sono state introdotte nuove collezioni e arricchite le collezioni storiche, ristrutturate le celebri Serre Scopoliane intitolate al naturalista Giovanni Antonio Scopoli (1723-1788) e restaurate le fontane e l'edicola dedicata a Francesco I d'Austria. Il restauro e la re-funzionalizzazione dell'edificio e dell'area verde dell'Orto botanico dell'Università di Pavia sono stati finanziati dal ministero della Cultura grazie al bando Parchi e Giardini storici del Pnrr.

