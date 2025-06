L’Orso in Duomo | La Spada e Mazzucchelli fanno incontrare pizza e cucina

L’Orso in Duomo, nel cuore di Messina, si trasforma in un palcoscenico d’eccellenza dove pizza e cucina si incontrano in un’armonia di sapori e tradizioni. La collaborazione tra La Spada e Mazzucchelli dà vita a un’esperienza gastronomica unica, celebrando la passione per qualità e innovazione. Questa tappa esclusiva del tour “The Sanpellegrino table” rappresenta un viaggio sensoriale che ripercorre i tratti distintivi di un territorio ricco di storia e gusto.

