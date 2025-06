L’oroscopo della settimana dal 9 al 15 giugno | le previsioni segno per segno

Scopri cosa riservano le stelle nella settimana dal 9 al 15 giugno con il nostro oroscopo dettagliato, segno per segno. Le energie planetarie si muovono velocemente: Giove in Cancro potenzia emozioni e legami familiari, mentre Mercurio favorisce comunicazione e introspezione. La Luna piena in Sagittario accende il desiderio di libertà e avventure. Non perderti le previsioni e i consigli astrologici per affrontare al meglio questa settimana unica!

Tendenze astrologiche generali. Giove entra in Cancro lunedì 9, portando una potente energia di espansione emotiva, attenzione alla famiglia, alla casa e ai legami affettivi, in particolare per i segni d'acqua, ma con ricadute positive anche per Toro e Vergine.. Mercurio entra in Cancro: favorisce la comunicazione empatica e l'introspezione.. Luna piena in Sagittario mercoledì 11: accentua il desiderio di libertà, espansione orizzontale, viaggi e ricerca di verità.. Aspetti Marte–Urano e Giove–Saturno, specialmente verso fine settimana, portano tensioni tra slanci emotivi e responsabilità, particolarmente forti per segni fissi e cardinali.

