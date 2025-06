Loreto in centinaia in basilica per il Giubileo delle bande musicali

Nel cuore di Loreto, il 8 giugno 2025, si è vissuta una giornata indimenticabile: il Giubileo delle Bande Musicali ha radunato centinaia di musicisti provenienti dalle Marche, trasformando la basilica in un palcoscenico di fede, arte e condivisione. Un vero e proprio trionfo di suoni e emozioni che ha rafforzato il senso di comunità e tradizione, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti i presenti, sottolineando ancora una volta la forza unificante della musica.

Loreto, 8 giugno 2025 - L' anno giubilare è nel pieno e Loreto oggi ha accolto il Giubileo delle bande musicali. "Una bellissima giornata all'insegna della musica, della fede e della condivisione. Lieti di avere accolto questa mattina le 35 formazioni bandistiche provenienti da tutte le Marche che si sono ritrovate a Loreto per celebrare il Giubileo regionale delle Bande Musicali - ha detto il primo cittadino Moreno Pieroni accanto alle tante autorità -. Oltre 700 musicisti hanno suonato all'unisono per le strade di Loreto, confermando ancora una volta come le bande musicali siano un'espressione autentica delle nostre comunità.

In questa notizia si parla di: Loreto Giubileo Bande Musicali

