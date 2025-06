Lorenzo Martoni rinnova con il Futball Cava Ronco | Sento fiducia dalla società

Lorenzo Martoni rinnova con il Futball Cava Ronco, un segnale di fiducia e ambizione per la squadra. Attaccante classe 2003, nato a Faenza, Martoni ha dimostrato nel tempo il suo valore, contribuendo con passione e determinazione. La società crede nel suo potenziale, puntando sulla sua crescita e sulla continuità. Con questa conferma, il giovane talento si appresta a scrivere nuovi capitoli della sua esperienza biancorossa, rafforzando il legame con il club e i tifosi.

Lorenzo Martoni continuerà a far parte del Futball Cava Ronco per la stagione sportiva 20252026. Attaccante classe 2003, nato a Faenza l’11 aprile, Martoni milita in biancorosso dalla stagione 20222023. In tre stagioni ha collezionato settantadue presenze e nove reti, confermandosi un elemento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Lorenzo Martoni rinnova con il Futball Cava Ronco: "Sento fiducia dalla società"

