Lorenzo De Silvestri rinnova con Bologna | Voglio portare mia figlia in campo

Lorenzo De Silvestri rinnova con il Bologna, confermando il suo amore per la maglia e il suo impegno. Durante la Fiera internazionale di Intelligenza Artificiale, il capitano rossoblĂą ha condiviso un sogno: portare sua figlia in campo, simbolo della sua passione e dedizione. Con il rinnovo ufficiale atteso entro fine mese, il suo futuro si prospetta in ruoli dirigenziali, ma il cuore rimane sempre legato ai colori del Bologna.

Ha da poco rinnovato il contratto, sarĂ ufficiale entro fine mese: Lorenzo De Silvestri non molla: "Voglio poter portare mia figlia in braccio in campo", ha detto nell’ambito della Fiera internazionale su Intelligenza Artificiale, Tecnologia e Innovazione Digitale il sindaco rossoblĂą. "Lollo sindaco è una gag che fa piacere perchĂ© significa che i ragazzi apprezzano le mie qualitĂ umane. In futuro mi vedo in ruolo dirigenziale: adesso non ci penso, ma in qualche modo vorrei rimanere in ambiente sportivo e sono a disposizione del Bologna per il futuro". Futuro che lo vedrĂ ancora leader rossoblĂą: "Sono sempre a disposizione dei nuovi che arrivano, per far conoscere la cittĂ , la societĂ , l’ambiente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lorenzo De Silvestri rinnova con Bologna: "Voglio portare mia figlia in campo"

