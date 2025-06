L' ora della verità per Tusk in Polonia e l' incontro tra Meloni e Rutte

L’ora della verità per Tusk in Polonia si avvicina, mentre Meloni e Rutte si preparano a un incontro cruciale. Questa settimana promette decisioni decisive e incontri chiave che plasmeranno il futuro europeo. Non perdete l’appuntamento con Europa Today, la vostra bussola settimanale per le news più importanti del continente, a cura di Alfonso Bianchi. In cima all’agenda: La Fiducia a Tusk — Mercoledì 11, un momento da non perdere.

