Longo | Maignan-Chelsea accordo totale Vicina l’intesa con il Milan

Il calciomercato si infiamma: secondo Daniele Longo, il Chelsea avrebbe già trovato un accordo totale con Mike Maignan. Ora, la palla passa al Milan, con la fumata bianca ormai alle porte. È il momento di seguire da vicino questa trattativa: il futuro del portiere francese potrebbe presto scrivere un nuovo capitolo tra le grandi d'Europa.

Daniele Longo scrive che il Chelsea avrebbe raggiunto un accordo totale con Mike Maignan e che ora dovrà soltanto definire con il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Longo: “Maignan-Chelsea, accordo totale. Vicina l’intesa con il Milan”

In questa notizia si parla di: Longo Maignan Chelsea Accordo

Maignan, accordo totale con il Chelsea per un contratto pluriennale. Vicina anche l’intesa con il Milan, domani si può chiudere Partecipa alla discussione

Maignan al Chelsea, affare da 18 milioni. E il Milan si tuffa su Svilar. I dettagli - Domani attesa la chiusura per il portiere francese al Chelsea. Poi i rossoneri andranno a stringere per il suo erede: l'alternativa allo sloveno è Suzuki (Parma) ... Si legge su gazzetta.it

Maignan vicino all’addio al Milan, andrà al Chelsea per 18 milioni: i dettagli della trattativa - Termina qui la storia tra Maignan e il Milan: il portiere sarà un nuovo giocatore del Chelsea, accelerata per la trattativa visti i termini per il Mondiale ... Segnala fanpage.it

Si chiude lo scambio: Maignan va al Chelsea - Maignan verso il Chelsea: gli inglesi potrebbero convincere il Milan a cedere il francese con uno scambio, tutti i dettagli ... Come scrive milanlive.it