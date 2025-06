Longo | Il Milan ci prova per Svilar | contropartita tecnica per la Roma

Il mercato rossonero si anima con il possibile arrivo di Svilar al Milan, una mossa strategica per rinforzare la porta in vista della stagione. Daniele Longo svela che i rossoneri stanno pensando al portiere belga come alternativa a Maignan, e il cartellino di Saelemakers potrebbe essere la chiave per convincere la Roma. Un'operazione che promette scintille: restate sintonizzati per scoprire come evolverà questa intrigante trattativa.

Daniele Longo scrive che il Milan pensa a Svilar per sostituire Mike Maignan. Il cartellino di Saelemakers potrebbe fungere da contropartita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Longo: “Il Milan ci prova per Svilar: contropartita tecnica per la Roma”

In questa notizia si parla di: Longo Milan Svilar Contropartita

