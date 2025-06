Longari | Theo non ha accettato l’Arabia Al-Hilal vaglia alternative

Theo Longari ha deciso di non accettare l’offerta dell’Al-Hilal, aprendo le porte a nuove possibilità. Secondo quanto riportato, il difensore franco-italiano sta valutando altre opzioni per il suo prossimo passo in carriera. La sua scelta dimostra come, nel mondo del calcio, le decisioni siano sempre più strategiche e ricche di sorprese. Resta da capire quali saranno le prossime mosse di Theo e quale destinazione sceglierà.

Secondo quanto riporta Gianluigi Longari, Theo avrebbe rifiutato la proposta dell'Al-Hilal. Il club arabo vaglia delle alternative. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Longari: “Theo non ha accettato l’Arabia, Al-Hilal vaglia alternative”

In questa notizia si parla di: Longari Theo Hilal Vaglia

Al Hilal al lavoro per un esterno sinistro. Theo Hernandez non ha ancora accettato l’offerta saudita, ed il club allenato da Inzaghi vaglia le alternative: in cima alla lista c’è #Angelino della #Roma oltre ad #Hartman del #Feyenoord. Partecipa alla discussione

Milan, Longari: “Zirkzee? C’è accordo con i rossoneri ma c’è un problema. Su Theo…” - L’articolo Milan, Longari: “Zirkzee? C’è accordo con i rossoneri ma c’è un problema. Su Theo…” proviene da Notizie Milan. Secondo calcioblog.it

Milan, Longari: “Zirkzee? C’è accordo con i rossoneri ma c’è un problema. Su Theo…” - Gianluigi Longari, nel suo editoriale per Sportitalia ha fatto il punto sulla trattativa Zirkzee e sulle sirene tedesche per Theo Hernandez, sviscerando tutti i rischi e i problemi inerenti ai due ... Si legge su notiziemilan.it

Milan, Longari: “Theo? Vuole restare. Pioli merita applausi” - Gianluigi Longari ha commentato l’attuale momento del Milan, affrontando i temi legati al futuro di Theo e all’addio di Pioli. Gianluigi Longari, attraverso un lungo editoriale su Sportitalia, ha ... Riporta notiziemilan.it