L’onda arcobaleno Il primo Pride in città | | Sempre più persone stanno aprendo il cuore

Rivendicare uno spazio di esistenza e resistenza: è all'insegna di questo obiettivo che, ieri pomeriggio, un'onda arcobaleno ha attraversato le vie della città per il primo Pride di Ascoli. Forte, colorato, necessario: non si è trattato di un semplice corteo, ma di un grido collettivo in nome dell'accoglienza e della cultura queer che, come hanno spiegato gli organizzatori, membri dell'associazione " Liber3 Tutt3 ", "abbraccia tutti, e non solo la comunità omosessuale o cisgender". La partecipazione è andata oltre le aspettative: tanti giovani, studenti, e anche famiglie, che hanno sfilato in un clima pacifico, animato dalla voglia di condividere un momento speciale e "potente, in grado di dare voce a chi troppo spesso viene silenziato.