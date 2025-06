L' Olympic Morbegno vola in Promozione

L'Olympic Morbegno vola in Promozione! In una sfida ricca di emozioni e pura adrenalina, i biancazzurri hanno conquistato il passaggio diretto dalla Prima Categoria alla categoria superiore, sconfiggendo la Rosatese al terzo turno dei playoff. Dopo un pareggio combattuto contro l'Orione, oggi la squadra si è dimostrata più forte e determinata che mai, scrivendo una pagina indimenticabile nella storia del club.

