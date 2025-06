L’odio e il divertimento | da La Haine a Peschiera del Garda

Dal grido di protesta alla festa sfrenata: Peschiera del Garda si trasforma in un palcoscenico dove l’odio di ieri si evolve in divertimento di oggi. Roma, 8 giugno – Dopo trent’anni, le periferie non sono più solo zone di disperazione, ma spazi di libertà e allegria. La domanda è: l’odio di “La Haine” è ormai un ricordo lontano o si è trasformato in qualcos’altro? Scopriamolo insieme.

Roma, 8 giugno – Nel 1995 il film La Haine raccontava l'esplosione dell'odio nelle banlieue francesi. Un'epoca in cui, si diceva, la violenza urbana era figlia del disagio, della marginalizzazione, della mancanza di futuro. Oggi, trent'anni dopo, le periferie bruciano ancora. Ma l'odio ha lasciato spazio al divertimento. La Haine, dov'è finito l'odio?. Le rivolte non sono più atti di disperazione, ma veri e propri rave del caos, happening distruttivi in cui orde di giovani mettono a ferro e fuoco interi quartieri per " festeggiare " una partita, un concerto o un Capodanno. Questa non è più rabbia sociale: è un gioco.

