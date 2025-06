Lo strano consiglio di Montoya alla Ferrari | “Fate la macchina per Hamilton non per Leclerc”

Lo strano consiglio di Montoya alla Ferrari scuote il mondo della Formula 1: "Fate la macchina per Hamilton, non per Leclerc". Un suggerimento sorprendente che sfida le strategie tradizionali e apre nuove prospettive per il team di Maranello. Ma cosa spinge l’ex pilota colombiano a proporre un cambio così radicale? È solo un’ipotesi o una visione lungimirante per dominare nel 2026? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

L'ex pilota F1 Juan Pablo Montoya spiazza tutti con un consiglio che ribalta le logiche interne alla Ferrari: "Se volete vincere nel 2026, costruite la macchina intorno a Lewis Hamilton, non a Charles Leclerc". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Consiglio Montoya Ferrari Macchina

Lo strano consiglio di Montoya alla Ferrari: “Fate la macchina per Hamilton, non per Leclerc” - L'ex pilota F1 Juan Pablo Montoya spiazza tutti con un consiglio che ribalta le logiche interne alla Ferrari: "Se volete vincere nel 2026, costruite ... Lo riporta fanpage.it

Ferrari, il consiglio di Montoya: "Deve orientare la macchina su Hamilton, non su Leclerc. Charles vince due gare all'anno, Lewis i Mondiali" - F1 - Juan Pablo Montoya, ex-pilota di Williams e McLaren, dà un consiglio alla Ferrari sullo sviluppo della nuova monoposto per il 2026: "Dovrebbero basarla sul ... Riporta eurosport.it

Montoya affossa Leclerc: “La Ferrari segua Hamilton, con l’auto di Charles non si vince il titolo” - Montoya spinge la Ferrari ad assecondare le richieste di Hamilton piuttosto che quelle di Leclerc per la macchina 2026: ecco cosa ha detto ... Segnala formulapassion.it