Lo storico Badiani senza personale | Cercasi pasticcere di notte Ma rifiutano anche 2 500 euro

A Firenze, la storica Badiani si trova a dover fare i conti con una sfida sempre più grande: trovare un pasticcere notturno disposto a lavorare anche con offerte di 2.500 euro, senza successo. La carenza di personale mette a rischio la produzione di quel gelato al cioccolato, dolce e salato, che ha conquistato generazioni. Ma cosa sta veramente accadendo nel mondo del lavoro artigianale? La risposta potrebbe sorprendere.

Firenze, 8 giugno 2025 – "Gelato al cioccolato dolce e un po' salato tu, gelato al cioccolato un bacio al cioccolato io te l'ho rubato". Quel bacio quest'estate sarà ancor più complicato da rubare. Mica tanto per la mancanza d'amore, quanto per quella di gelatai. Paolo Pomposi, titolare della gelateria pasticceria Badiani di viale dei Mille e associato Confcommercio, non si trova manodopera? "È sempre più difficile reperire personale in tutti i ruoli, tanto qui, quanto negli altri nostri punti vendita in Toscana. Siamo in continua ricerca sia per la vendita che per la produzione: siamo in crisi come tutti i colleghi.

