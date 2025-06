Lo SPID da luglio sarà a pagamento? Ecco perché rischiamo di pagare

Dal prossimo luglio, lo SPID potrebbe diventare un servizio a pagamento, sollevando numerosi dubbi tra utenti e istituzioni. Ma cosa c'è di vero in questa notizia? È fondamentale capire come funzionerà questa novità e quali rischi potremmo affrontare utilizzando il servizio. Scopriamo insieme le motivazioni dietro questa possibile svolta e come prepararsi al meglio per evitare sorprese spiacevoli.

Spid a pagamento da luglio, per chi e quanto costa - Dal 28 luglio 2025, lo Spid di InfoCert diventa a pagamento: un cambiamento che segna la fine dell’era della gratuità per l’identità digitale.

