Lo spettacolo della Vogalonga a Venezia con oltre 7500 partecipanti

Un appuntamento diventato ormai tanto atteso e amato, capace di unire tradizione, passione e sostenibilità in un unico, suggestivo spettacolo. La Vogalonga si conferma come uno degli eventi più coinvolgenti di Venezia, dove migliaia di appassionati si sfidano con entusiasmo tra le acque della laguna, celebrando la bellezza del patrimonio naturale e culturale della città. La voglia di remare e di proteggere il nostro ambiente non si ferma mai.

Venezia, 8 giugno 2025 – Un successo di presenze per lo storico appuntamento a remi. Oltre 7.500 partecipanti, a bordo di 1.956 imbarcazioni di ogni forma e dimensione hanno colorato oggi la laguna di Venezia in occasione della 49^ edizione della Vogalonga, manifestazione nata per combattere il moto ondoso, ripristinare le tradizioni veneziane e contribuire a diffondere attenzione per l'ambiente e la natura. Un appuntamento diventato ormai tanto atteso e che negli anni ha coinvolto partecipanti provenienti da tantissime nazioni diverse, questa edizione ne conta 33. La Vogalonga è stat inserita nel programma 'Le Città in Festa' del Comune di Venezia e gode del patrocinio del CONI nazionale, della FIC (Federazione Italiana Canottaggio) e della FICK (Federazione Italiana Canoa e Kayak).

