Lo show della Motonautica torna a Trani il pluricampione Barlesi vince tappa Europeo Off Shore

Lo spettacolo mozzafiato della motonautica torna a Trani, incantando il pubblico con acrobazie ad alta velocità e emozioni uniche. Il pluricampione Barlesi si impone conquistando una vittoria importante nel campionato europeo offshore, mentre le imbarcazioni più veloci del mondo si sfidano sulle acque battezzate come le F1 del mare. Un evento che riporta Trani al centro dell’attenzione sportiva internazionale, confermando la sua tradizione di entusiasmo e passione per le competizioni acquatiche.

(Adnkronos) – Grande show della motonautica che torna a Trani dopo una lunga assenza, con migliaia di persone ad assistere alle gare lungo il percorso di quelle che vengono definite le F1 del mare. Bolidi che sfrecciano sull’acqua a oltre 180 chilometri orari. Uno spettacolo unico che torna in città dagli anni '90 e che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

