Lo facciamo sempre tutti in macchina ma la multa è salatissima | quasi 350 euro

Lo facciamo tutti in macchina, spesso senza pensarci, ma attenzione: un gesto quotidiano può costarvi caro, con multe che superano i 350 euro. Le nuove disposizioni del Codice della Strada, entrate in vigore lo scorso dicembre, hanno infatti inasprito le sanzioni, rendendo più importante che mai conoscere le regole per evitare sorprese salate e viaggiare in tutta sicurezza. Scopriamo insieme quali sono i comportamenti più rischiosi e come evitarli.

Un gesto abitudinario in auto può costarvi una multa di oltre 300 euro. Lo avreste mai detto? Eppure è proprio così Il Codice della Strada, un tema di grande attualità negli ultimi sei mesi dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni dallo scorso 14 dicembre. Provvedimenti che hanno riguardato un inasprimento delle multe e. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Lo facciamo sempre tutti in macchina, ma la multa è salatissima: quasi 350 euro

In questa notizia si parla di: Euro Multa Facciamo Tutti

Vietato far volare i palloncini: i comuni dove in Brianza si rischia una multa fino a 500 euro - In Brianza, il divieto di far volare palloncini si estende a nuovi comuni, con multe che possono arrivare fino a 500 euro.

una coppia di neo sposi balla nella fontana di Trevi per poi pagare la multa di 450 euro "non siamo vandali... neanche ricconi...lavoriamo part-time, ma avevamo un sogno...abbiamo detto: facciamo questa follia e pagheremo" il disagio culturale e sociale #Trev Partecipa alla discussione

Lo fanno tutti con la propria auto, ma è vietato: arriva la multa di circa 400 euro - Tanti lo fanno con la loro macchina, Ma non sanno che questo comportamento comune può essere sanzionato con multe pari a circa 400 euro. Secondo diregiovani.it

444 euro di multa se lo fai in auto tutti i giorni: il rischio è elevatissimo - L'articolo 444 euro di multa se lo fai in auto tutti i giorni: il rischio è elevatissimo proviene da Greenstyle.it. Si legge su msn.com

Sposi si tuffano nella Fontana di Trevi: “Per farlo in regola 3000 euro, meglio i 450 di multa” - Simona Boccuti e Valentino Valentini dopo le nozze si sono immersi nel monumento: “Fare qualche scatto è possibile solo rivolgendosi a un’azienda cinematografica e a un fotografo professionista. Così ... msn.com scrive