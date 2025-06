LIVE Squeo-Opetaia Mondiale pesi cruiser 2025 in DIRETTA | un solo incontro al main event!

Benvenuti alla diretta esclusiva della storica serata di pugilato mondiale 2025, con un solo grande evento in programma: la lotta per i titoli dei pesi cruiser. Mentre gli incontri si susseguono, l’adrenalina cresce, e il momento clou si avvicina: Jai Opetaia si prepara a sfidare Claudio Squeo. Restate con noi, perché l’emozione è appena iniziata e ogni secondo conta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 Tyler Blizzard def. Rocky Ogden via UD10 (99-91 x2, 98-92). Manca un solo incontro ora. 13.01 Danny Keating def. Blake Minto via UD10 (100-90 x3). Ora è il momento di Blizzard e Ogden. 12.05 Buongiorno e benvenuti alla diretta di Squeo-Opetaia. Mancano ancora 3 incontri, ecco la card aggiornata: Jai Opetaia vs. Claudio Squeo for the IBF and The Ring cruiserweight titles Connor Wallace vs. Dylan Colin; light heavyweight Tyler Blizzard vs. Rocky Ogden; featherweight Danny Keating vs. Blake Minto; welterweight sul ring. Max McIntyre def. Ricaia Warren via TKO6 Austin Aokuso def. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Squeo-Opetaia, Mondiale pesi cruiser 2025 in DIRETTA: un solo incontro al main event!

