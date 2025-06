LIVE Squeo-Opetaia Mondiale pesi cruiser 2025 in DIRETTA | tra poco il via del match!

Benvenuti alla grande notte dei pesi cruiser! L’evento mondiale tra Opetaia e Squeo sta per cominciare: un duello atteso con tre incontri ancora da disputare. Rimanete con noi e cliccate su "Aggiorna" per vivere in tempo reale ogni emozione di questa spettacolare serata che promette, senza dubbio, grandi sorprese e momenti indimenticabili.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43 Finalmente il momento che tutti aspettavamo Opetaia vs Squeo. 13.50 Tyler Blizzard def. Rocky Ogden via UD10 (99-91 x2, 98-92). Manca un solo incontro ora. 13.01 Danny Keating def. Blake Minto via UD10 (100-90 x3). Ora è il momento di Blizzard e Ogden. 12.05 Buongiorno e benvenuti alla diretta di Squeo-Opetaia. Mancano ancora 3 incontri, ecco la card aggiornata: Jai Opetaia vs. Claudio Squeo for the IBF and The Ring cruiserweight titles Connor Wallace vs. Dylan Colin; light heavyweight Tyler Blizzard vs. Rocky Ogden; featherweight Danny Keating vs.

