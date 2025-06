LIVE Squeo-Opetaia Mondiale pesi cruiser 2025 in DIRETTA | match equilibrato ci prova l’azzurro!

Resta aggiornato in tempo reale sulla spettacolare sfida mondiale di pesi cruiser 2025 tra Opetaia e Squeo. Un match equilibrato, ricco di tensione e colpi decisivi, che tiene il pubblico col fiato sospeso. Chi sarà il protagonista di questa battaglia epica? Clicca qui per seguire la diretta live e scoprire ogni istante di questa emozionante sfida. La battaglia è appena iniziata, e l’azione promette di infiammare gli animi fino all’ultima campanella!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Diretto di Opetaia. Sinistro di Squeo che si fa rivedere in avanti. Momento estremamente critico per Squeo. Destro di Opetaia, scarica di Opetaia. Destro al corpo di Opetaia, Squeo lamenta un colpo basso. Inizia il quarto round! Finisce il terzo round, questa ripresa è di Opetaia per i colpi precisi. Avanza Opetaia, destro durissimo dell’australiano. Diretto sinistro di Opetaia. Squeo grande destro di anticipo. Destro di Opetaia che fa davvero male. Scambio da vicino tra Squeo e Opetaia. Destro al viso di Opetaia. Inizia il terzo round! Finisce il secondo round, grande battaglia di Squeo che si sta meritando l’incontro, Opetaia leggermente più incisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Squeo-Opetaia, Mondiale pesi cruiser 2025 in DIRETTA: match equilibrato, ci prova l’azzurro!

In questa notizia si parla di: Opetaia Squeo Diretta Mondiale

Squeo, ci siamo: è in Australia per la sfida mondiale a Opetaia. "Ci provo: nulla è scontato" - Squeo ci siamo! Il pugile leggero pugliese è pronto a sfidare Opetaia in una battaglia mondiale che promette emozioni forti.

#Weightin Peso ? Peso Ufficiale per il Mondiale IBF dei Cruiser tra il nostro Claudio Giuseppe Squeo e Jai Opetaia . Match che avrà domani (8 giugno) sul ring della Gold Cost Convention Center di Broadbech . Evento live Dazn (h 14 circa I Partecipa alla discussione

#Weightin Peso ? Oggi (7/6) il Peso ufficiale, domani (8/6) la grandissima sfida per il Mondiale IBF dei Cruiser tra il nostro Claudio Giuseppe Squeo e Jai Opetaia . Match che avrà il suo ring nel Gold Cost Convention Center di Broadbech . E Partecipa alla discussione

LIVE Squeo-Opetaia, Mondiale pesi cruiser 2025 in DIRETTA: serve il match della vita - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE Squeo-Opetaia, Mondiale pesi cruiser 2025. match fondamentale per ... Riporta oasport.it

Squeo-Opetaia oggi, Mondiale boxe pesi cruiser 2025: orario, tv, programma, streaming - C'è in palio il titolo mondiale dei pesi cruiser quest'oggi a Gold Coast, in Australia. E c'è anche Jai Opetaia, l'uomo che vuole fare di tutte le cinture ... Come scrive oasport.it

La traduzione in pugliese stretto alla domanda del giornalista australiano al pugile Claudio Squeo - Claudio Squeo, 34 anni, pugile di Molfetta (Bari) combatterà contro il fuoriclasse Jay Opetaia per il mondiale dei massimi leggeri. L'incontro si svolgerà a Broadbeach, in Australia, nella tarda matti ... Lo riporta repubblica.it