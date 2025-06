LIVE Squeo-Opetaia Mondiale pesi cruiser 2025 in DIRETTA | l’azzurro come Rocky contro Apollo Creed

Benvenuti alla emozionante diretta del Mondiale pesi cruiser 2025, dove Claudio Squeo si prepara a salire sul ring come un vero e proprio Rocky italiano, affrontando il campione australiano Jai Opetaia. Un evento storico per l’Italia, che rivela il nostro pugile come protagonista di una battaglia epica, pronta a scrivere nuove pagine di gloria. Clicca qui per aggiornare in tempo reale e vivere insieme questa sfida incredibile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE Squeo-Opetaia, Mondiale pesi cruiser 2025. match fondamentale per l’italiano. Un pugile di origine italiana che sale sul ring per il titolo di campione del mondo è un evento che non accade spesso. L’ultimo a salire sul “trono” fu il grande Giovanni De Carolis. Ora è il momento di Claudio Squeo l’onore di combattere contro l’australiano Jai Opetaia, campione del mondo in carica dei massimi leggeri versione IBF, in attesa di una nuova unificazione del mondiale, che passerebbe attraverso il match con il detentore del titolo WBOWBA, il fortissimo messicano Gilberto “Zurdo” Ramirez. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Squeo-Opetaia, Mondiale pesi cruiser 2025 in DIRETTA: l’azzurro come Rocky contro Apollo Creed

#Weightin Peso ? Peso Ufficiale per il Mondiale IBF dei Cruiser tra il nostro Claudio Giuseppe Squeo e Jai Opetaia . Match che avrà domani (8 giugno) sul ring della Gold Cost Convention Center di Broadbech . Evento live Dazn (h 14 circa I Partecipa alla discussione

#Weightin Peso ? Oggi (7/6) il Peso ufficiale, domani (8/6) la grandissima sfida per il Mondiale IBF dei Cruiser tra il nostro Claudio Giuseppe Squeo e Jai Opetaia . Match che avrà il suo ring nel Gold Cost Convention Center di Broadbech . E Partecipa alla discussione

