LIVE Squeo-Opetaia Mondiale pesi cruiser 2025 in DIRETTA | ko l’azzurro che cade al quinto round

Segui con noi l'emozionante mondiale dei pesi cruiser 2025 in diretta: l'azzurro Squeo cade al quinto round, lasciando il pubblico senza fiato. Un incontro ricco di suspense e colpi implacabili, dove il vincitore Opetaia dimostra ancora una volta perché è il numero uno al mondo. Resta con noi per vivere ogni istante di questa battaglia epica e scopri chi si laurea campione di questa emozionante serata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.27 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live. 15.24 Opetaia vince meritatamente, nonostante questo Squeo esce a testa alta dopo i primi due round da sogno. Nonostante questo, il numero uno al mondo fa capire perché è il campione, 22esimo ko su 28 vittorie. VINCE per KO Opetaia per un gran gancio destro nei confronti di Squeo. Gancio durissimo di Opetaia, si inginocchia Squeo. Inizia il quinto round! Finisce il quarto round, anche questa ripresa è di Opetaia. Diretto di Opetaia. Sinistro di Squeo che si fa rivedere in avanti. Momento estremamente critico per Squeo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Squeo-Opetaia, Mondiale pesi cruiser 2025 in DIRETTA: ko l’azzurro che cade al quinto round

