LIVE Squeo-Opetaia Mondiale pesi cruiser 2025 in DIRETTA | due incontri al main event!

Benvenuti alla diretta live del mondiale pesi cruiser 2025, un evento imperdibile con due incontri principali che promettono emozioni da cardiopalma! Restate con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale. Preparatevi a vivere ogni istante di questa sfida epica, dove i migliori atleti si sfideranno per la gloria e il titolo mondiale. La battaglia sta per cominciare, e l’adrenalina è alle stelle!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.05 Buongiorno e benvenuti alla diretta di Squeo-Opetaia. Mancano ancora 3 incontri, ecco la card aggiornata: Jai Opetaia vs. Claudio Squeo for the IBF and The Ring cruiserweight titles Connor Wallace vs. Dylan Colin; light heavyweight Tyler Blizzard vs. Rocky Ogden; featherweight Danny Keating vs. Blake Minto; welterweight sul ring. Max McIntyre def. Ricaia Warren via TKO6 Austin Aokuso def. Ikenna Enyi via UD6 (58-55, 60-53, 59-53) Mariah Turner def. Leah Reuben via UD8 (77-75 x2, 80-72) Xavier Fletcher def. Alivereti Dodomo via TKO2 Jack Gregory def. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Squeo-Opetaia, Mondiale pesi cruiser 2025 in DIRETTA: due incontri al main event!

