Live – Spalletti in conferenza | Sono stato sollevato dall’incarico deluso da me stesso

Luciano Spalletti sta parlando in conferenza stampa alla vigilia del match della Nazionale italiana contro la Moldavia. Pochi minuti prima, però, è arrivata la notizia clamorosa: il ct azzurro non sarà più sulla panchina della Nazionale. Di seguito le sue parole: “Gravina mi ha comunicato che sarò sollevato dall’incarico di ct della Nazionale. Sicuramente mi è dispiaciuto ma, vistoil rapporto che abbiamo, io non avevo intenzione di mollare. Devo prenderne atto anche per il rapporto buonissimo che abbiamo. Devo prendere atto del percorso e della disponibilità nei miei confronti visto anche che qualche brutto risultato è venuto fuori. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Live – Spalletti in conferenza: “Sono stato sollevato dall’incarico, deluso da me stesso”

