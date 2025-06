LIVE Sinner vince al tie-break il secondo set contro Alcaraz | l’azzurro avanti di due 6-4 7-6

In una finale emozionante di Roland Garros 2025, Jannik Sinner si dimostra ancora una volta un combattente tenace, vincendo al tie-break il secondo set contro Carlos Alcaraz e portandosi avanti di due set (6-4, 7-6). L’azzurro, pronto a sfidare il suo rivale più temuto, mostra tutta la sua determinazione. La partita promette scintille, ma sino ad ora, Sinner ha dimostrato di poter affrontare e superare anche i momenti più difficili.

Nella finale del Roland Garros 2025, Jannik Sinner si ritrova a dover affrontare il suo principale rivale, Carlos Alcaraz: nelle ultime quattro in cui i primi due al mondo si sono avvicendati, l'altoatesino ha sempre perso; l'ultima vittoria contro lo spagnolo risale alla semifinale di Atp 500 di Pechino del 2023. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - LIVE Sinner vince al tie-break il secondo set contro Alcaraz: l’azzurro avanti di due (6-4, 7-6)

