LIVE Sinner-Alcaraz Roland Garros 2025 in DIRETTA | tra poco la finale che tutti volevano

E’ la finale che tutti aspettavano: il duello epico tra Sinner e Alcaraz al Roland Garros 2025, scritto nel libro dei grandi match del tennis. Due talenti straordinari, pronti a sfidarsi sotto i riflettori mondiali, per conquistare il prestigioso titolo e scrivere una pagina indelebile della loro carriera. Segui con noi la diretta e vivi ogni momento di questa sfida imperdibile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Non è un caso che né Alcaraz né Sinner abbiano ancora perso una finale Slam. Oggi uno dei due assaggerà per la prima volta l’amaro calice della sconfitta. 14.40 Nonostante abbiano già vinto 7 Slam complessivi (4 Alcaraz, 3 Sinner), sinora i due grandi rivali non si erano mai affrontati nell’atto conclusivo di uno Slam. 14.36 Si affrontano il n.1 contro il n.2 del mondo. E’ la finale che tutti volevano. 14.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla finale del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il programma del match Sinner-Alcaraz Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, valido per la finale del Roland Garros 2025 di tennis: a Parigi, per la prima volta, i due si affronteranno nell’ultimo atto di un torneo del Grand Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz, Roland Garros 2025 in DIRETTA: tra poco la finale che tutti volevano

