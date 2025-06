LIVE Sinner-Alcaraz Roland Garros 2025 in DIRETTA | si avvicina la grande finale a Parigi

L’attesa cresce per la grande finale di Roland Garros 2025 tra Sinner e Alcaraz a Parigi. Dopo un emozionante percorso e un precedente scontro a Roma, i due protagonisti si preparano a scrivere un nuovo capitolo. La tensione è alle stelle: chi trionferà sui campi parigini? CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere in tempo reale ogni momento di questa sfida epica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Sinner e Alcaraz si sono affrontati tre settimane fa nell’atto conclusivo a Roma. Dopo un primo set tirato, in cui non riuscì a sfruttare 2 set-point, il n.1 crollò nel secondo parziale. 14.58 La partita inizierà intorno alle 15.15, come da tradizione. 14.56 Alcaraz ha invece lasciato un set con Marozsan, Dzumhur, Shelton e Musetti, non dando mai la minima impressione di poter perdere nei match in questione. 14.55 Sinner ha eliminato nell’ordine: Rinderknech, Gasquet, Lehecka, Rublev, Bublik e Djokovic. 14.52 Sinner è arrivato in finale senza perdere neppure un set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz, Roland Garros 2025 in DIRETTA: si avvicina la grande finale a Parigi

