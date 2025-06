LIVE Sinner-Alcaraz Roland Garros 2025 in DIRETTA | la prima finale Slam tra i nuovi dominatori del tennis

Benvenuti alla grande finale di Roland Garros 2025, un evento storico che segna l’ingresso dei nuovi dominatori del tennis: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano in un match emozionante, tra talento, determinazione e sogni di gloria. La prima finale slam tra questi giovani campioni promette spettacolo e suspense. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivere ogni momento di questa sfida epica, dove il futuro del tennis si scrive ora.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Alcaraz Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, valido per la finale del Roland Garros 2025 di tennis: a Parigi, per la prima volta, i due si affronteranno nell’ultimo atto di un torneo del Grand Slam. Sinner affronta il campione in carica, con l’obiettivo di distanziare ulteriormente l’iberico nel ranking ATP e di avvicinarlo nella Race to Turin. Sarà il dodicesimo incrocio ufficiale sul circuito maggiore tra i due, con Alcaraz in vantaggio nei precedenti per 7-4, anche se sulla terra battuta il bilancio è di 2-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz, Roland Garros 2025 in DIRETTA: la prima finale Slam tra i nuovi dominatori del tennis

