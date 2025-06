LIVE Sinner-Alcaraz 6-4 7-6 4-6 6-7 Roland Garros 2025 in DIRETTA | si va al quinto serve un miracolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-7 Risposta pesantissima e diritto vincente di Alcaraz. Si va al quinto set. 3-6 Lungo il rovescio incrociato dell'italiano. La partita è scappata via. Ci auguriamo di sbagliarci, ma l'esito sembra ormai scritto. 3-5 Lunga la risposta di rovescio di Sinner sulla seconda di Alcaraz. 3-4 Servizio, diritto e smash di Sinner, che è dietro di un mini-break. 2-4 Largo il diritto incrociato di Sinner. Senza servizio è quasi impossibile vincere. E dire che ci era quasi riuscito comunque. Sinner non mette più una prima. 2-3 E altro ace esterno. La differenza è tutta qui, purtroppo.

