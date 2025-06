LIVE Sinner-Alcaraz 6-4 7-6 4-6 6-7 6-7 Roland Garros 2025 in DIRETTA | lo spagnolo la chiude in 5 ore e mezza

Il duello tra Sinner e Alcaraz a Roland Garros 2025 ha regalato emozioni intense e una battaglia epica durata oltre cinque ore. Lo spagnolo si conferma ancora una volta la bestia nera dell’italiano, vincendo in cinque set e consolidando il suo dominio sul veloce rosso parigino. Un incontro che rimarrà nella storia del tennis, lasciando ai tifosi ricordi indelebili e molte riflessioni sulla partita. Per aggiornamenti live, clicca qui e non perdere neanche un istante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.03 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 21.02 Alcaraz si conferma la bestia nera di Sinner. Nei precedenti è in vantaggio 8-4 e ha vinto gli ultimi 5. Di fatto, lo spagnolo si aggiudica 2 partite su 3 contro l’italiano. 21.01 SarĂ una sconfitta mentalmente molto difficile da smaltire, anche per uno come Sinner. E’ stato un episodio molto simile a quello della Coppa Davis 2023, quando fu Sinner a parti invertite ad annullare a Djokovic 3 match-point da 0-40. Il serbo ci ha messo poi diversi mesi per riprendersi da quella batosta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 6-4, 7-6, 4-6, 6-7, 6-7, Roland Garros 2025 in DIRETTA: lo spagnolo la chiude in 5 ore e mezza

