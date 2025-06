LIVE Sinner-Alcaraz 6-4 7-6 4-6 6-7 6-6 Roland Garros 2025 in DIRETTA | 0-6 nel super tie-break serve un altro miracolo

Il match tra Sinner e Alcaraz a Roland Garros 2025 sta regalando emozioni intense, con scambi mozzafiato e momenti di pura adrenalina. La sfida si sta decidendo nel super tie-break, dove Alcaraz sembra avere la meglio, dimostrando una superiorità evidente. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e scoprite se l'italiano riuscirà a ribaltare le sorti di questo incredibile confronto. La suspense è alle stelle: il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo!

2-8 Lungo il rovescio lungolinea di Sinner. Potrebbe essere finita qui. 2-7 Lungo il diritto di Alcaraz. 1-7 Servizio vincente al centro di Sinner. 0-7 Rovescio lungolinea vincente di Alcaraz. In questo super tie-break, dobbiamo essere onesti, sta dimostrando di essere superiore a Sinner. Ha delle punte di rendimento che nemmeno l'italiano può eguagliare. Ora altro che miracolo. 0-6 In rete il diritto incrociato di Sinner. 0-5 Si è spenta la luce. Rovescio lungolinea devastante di Alcaraz, lungo il diritto di un Sinner che si è spento su quel 15-30 sul 6-5 in suo favore.

